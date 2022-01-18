Вашингтон, 18 января 2022, 21:45 — REGNUM Вашингтон получил информацию о планах России вывести часть своего дипломатического персонала с территории Украины, но достоверность этих данных продолжают оценивать, сообщила 18 января на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Джен Псаки
Джен Псаки

«Мы располагаем информацией, указывающей на готовность российских властей к эвакуации сотрудников своего посольства на Украине в конце декабря — начале января. Мы продолжаем оценивать ситуацию», — сказала Псаки журналистам.

Напомним, ранее американская газета The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины сообщила, что Россия якобы начала вывозить с Украины семьи сотрудников диппредставительств.

В качестве примера приводилось то, что 5 и 6 января жены и дети российских дипломатов поехали в Москву из Львова и Киева.

В комментарии к этой информации МИД России отметил, что посольство и консульства на Украине работают в «штатном режиме».

Напомним, США и их сателлиты с ноября 2021 года регулярно заявляют о «начинающемся» вторжении России на Украину.

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