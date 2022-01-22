Москва, , 20:33 — REGNUM Статья агентства Bloomberg о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы просил президента Российской Федерации Владимира Путина не начинать «вторжение» на Украину во время зимней Олимпиады в Пекине, является информационной операцией. Об этом 22 января написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Это уже не фейк, — написала дипломат. — Это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg».

Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на дипломата в столице Китая сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы мог обратиться с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину не начинать «вторжение» на Украину во время зимней ОИ в Пекине.