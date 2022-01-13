Москва, , 15:36 — REGNUM Одним из конкретных результатов переговоров между Россией и Соединенными Штатами с НАТО является готовность последних обсуждать новый режим по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. Об этом 13 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Сергей Лавров Mid.ru

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«Сейчас это вот один из конкретных результатов, который мы попросили зафиксировать на бумаге. Они сами сказали, что мы готовы обсуждать новый режим по ракетам средней и меньшей дальности», — сказал он.

При этом глава МИД РФ отметил, что в случае, если этот вопрос будет рассматриваться в отрыве от главного требования России — нерасширения НАТО на восток, он, скорее всего, не будет иметь существенного значения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в головы представителей нынешних властей Украины могут прийти абсолютно немыслимые вещи.