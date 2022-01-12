Брюссель, , 17:26 — REGNUM Военный блок НАТО не пойдёт на компромисс с Россией по вопросам расширения блока, заявил 12 января в Брюсселе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом он рассказал журналистам на брифинге по итогам заседания Совета «Россия — НАТО».

По его словам, Североатлантический альянс ответил российской стороне отказом на её требование по нерасширению НАТО.

В частности, он заявил, что только Украина и 30 стран-членов НАТО могут решать, получит ли Киев членство.

Кроме того, он отметил, что Россия не имеет права «вето» в вопросе принятия в НАТО новых членов.

Напомним, заседание Совета «Россия — НАТО» стало вторым этапом переговоров между Россией и странами Запада после консультаций РФ и США, которые в прошли в Женеве 10 января и были посвящены вопросам стратегической стабильности и гарантий безопасности.

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