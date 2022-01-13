Брюссель, , 14:11 — REGNUM Североатлантический альянс и Россия не должны публично обсуждать конкретные возможности ограничения ракетных вооружений, так как это сократит пространство для переговоров. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 13 января в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Йенс Столтенберг Magnus Fröderberg

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По его словам, альянс готов говорить не только об ограничениях, но и о полном отказе нестратегических ракет. При этом генсек напомнил о позиции НАТО в отношении разрыва российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД): Брюссель возлагает ответственность за разрыв на Москву.

«НАТО готова к обсуждению ограничений ракетных вооружений с Россией, однако конкретные пороги ограничений не должны обсуждаться публично, это сократит возможности для переговоров», — сказал Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, генсек НАТО ранее заявил о возможности быстрого вступления в альянс Финляндии и Швеции.

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