15 января 2022 | Время чтения 3 мин

Проект санкций против президента России Владимира Путина, премьер-министра российского правительства Михаила Мишустина и министра обороны Сергея Шойгу, предложенный американским сенатором Марко Рубио, высмеяли в Сети.

Светлана Шаповалова, , 12:39 — REGNUM Известие о том, что в США предложили ввести «жёсткие санкции» против Путина в случае «вторжения» России на Украину, развеселило пользователей социальных сетей. Люди говорят, что такого маразма давно не слышали. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения.

США — Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Ой как страшно: торгаши в бессильной злобе. Воевать — кишка тонка. Только и могут как эту х… нести», — замечает Игорь.

«Поиск поводов и создание ситуаций для ввода санкций уже стало в США национально-маниакальным психозом», — считает Е.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ни дня без тупого высера от США, так победим», — смеётся Ольга.

«Странно, что американские сенаторы не решили удавиться в знак протеста», — иронизирует А.

«Долбоящеры санкциями SWIFT подумали, как будут расчёт производить с Россией, ведь они в четыре раза больше закупают товаров У России, чем Россия у них», — считает Марина Котова.

«США уже даже санкции анонсировали, по существу не такие и страшные, неприятные да, но не из Ада, как они обещали. А Россия всё никак не хочет вторгаться на Украину и брать её на баланс. Сами пиндосы, сами…» — развивает тему Павел.

«Жгите пиндосы… В ответку России достаточно заблокировать американскую долю в бизнесе России и многим фирмам придется уменьшить капитализацию…» — поддерживает Иванов.

«Путину, Шойгу и Мишустину сделали бесплатную рекламу. Могут не тратить деньги на избирательную кампанию. Значит, все они делают правильно, в интересах РФ», — рассуждает Вадим.

«Как же ничтожна политическая элита США. Ужас!» — замечает Ольга.

«Пендосии нужна хотя бы маленькая войнушка и главное не на своей территории… Им жесть как надо отвлечь внимание своего электората от внутренних проблем… Черти заморские», — отметил V.

«Это уже на истерику от бессилия похоже», — соглашается Сергей.

«Украина начнёт наступление на Донбасс, а скажут что это Россия, и пока разберутся, санкции уже введут», — сокрушается Татьяна К.

«Они прям провоцируют решить вопрос Донбасса. Санкции просто ни о чём. Кострюлеголовым должно быть обидно — как дёшево их продаёт хозяин», — считает Дмитрий. «Русофобия в разгаре», — замечает У.

«А разве НАТО не собирается нападать на Россию? Везде стянуты их войска. Надо поискать график нападения Натушек на Россию», — иронизирует Ирина.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ну, я так понимаю, что Крым Америка уже признала Российским? Раз они только начали ждать вторжения России на территорию Украины?» — поддерживает Светлана.

«Обиднее всего сейчас трём прибалтийским тиграм. Это они раньше тему с нападением на них России эксплуатировали и монетизировали», — замечает Эдуард Тихонов.

«Когда у американских журналистов фантазия зашла в тупик, они могут придумать весьма смешные анекдоты: «Российским войскам приходится нападать на российские войска на Украине, чтобы был повод ввести российские войска на Украину», — смеётся Денис.

«А какие санкции эта недострана ввела против себя за вторжение в разные страны за последние годы?» — задаёт вопрос Илья.

«Надо бы жителей Донбасса потихоньку эвакуировать. Особенно детишек вывезти. Не нравятся мне эти вопли», — замечает Исхат.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о новых санкциях против России представил сенатор-республиканец Марко Рубио. Документ предполагает, что американская разведка каждые 20 дней будет отчитываться перед Конгрессом, не нарушила ли Россия территориальную целостность Украины. Если же «вторжение» начнётся, в течение десяти дней должны быть заблокированы собственность и визы Путина, Шойгу и Мишустина, а также бизнесменов, которые с 2017 года находятся под американскими санкциями.

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