Донецк, , 12:08 — REGNUM В отношении Украины пора перейти к действиям по сценарию НАТО в отношении сначала бывшей Югославии, а потом — Сербии, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 21 января, комментируя дискуссию о возможности признания Россией независимости ДНР и ЛНР.

Митинг с российскими флагами в Донецке Andrew Butko

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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что проект постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину о признании независимости ЛНР и ДНР будет обсуждаться во фракциях и на заседании Совета Думы.

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« Признание Донецкой и Луганской народных республик стало бы правильным политическим действием. Прежде всего, оно повысило бы степень безопасности проживающего на этих землях населения, включая граждан Российской Федерации. Более жёстким стало бы наше предупреждение Западу против готовящейся при его помощи украинской карательной операции в этом регионе, которая способна спровоцировать серьёзный военный конфликт в Европе в целом. Экономические, социальные, политические связи России с соотечественниками в Донбассе ещё более бы укрепились. Наши люди там устали от неопределённости, устали ждать должной помощи от нашей страны.

В целом же в отношении Украины пора перейти к действиям по сценарию натовских действий в отношении сначала бывшей Югославии, а потом — Сербии. Правительство Милошевича по сравнению с укро-шовинистами — это ангелы. Имеем мы также в Европе созданный американцами прецедент Косово. Понятно, что сравнение с ДНР и ЛНР здесь условное, в Приштине в отличие от Донецка и Луганска у власти находятся международно признанные преступники, удерживающие её только в силу прямой американской военной и политической помощи, но по другим позициям для такого сравнения есть основания.