Москва, , 14:59 — REGNUM Военно-технические новации — залог высокой переговорной силы России в диалоге с США. Об этом 18 января заявил дипломат, генеральный секретарь Конференции по разоружению в 2000-е годы Сергей Орджоникидзе на телеканале «Россия 24».

Столтенберг. НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Они всю историю XX века, да и в сегодняшний день, считаются только, когда у вас есть военное измерение силы. И понимают, что это для них представляет определённую опасность», — заявил Орджоникидзе.

По его словам, одной из немногих причин, по какой Вашингтон ведёт диалог с Москвой сейчас, может оказаться военно-технический прорыв, которого достигла Россия в последние годы.

«Мы два года назад продемонстрировали наши военно-технические достижения. Это прорыв в военно-технической области, мы явно вышли вперёд по качеству вооружений», — отметил он.

«Россия это не Советский Союз, и отсутствие Варшавского договора тоже совершенно понятно… Сейчас этой ситуации нет, но у нас есть другой ответ, который наши дипломатиы упоминали — военно-технический. Что за этим стоит? Кто у нас занимается этими проблемами, прежде всего, Генеральный штаб, знают, что это за военно-технический вопрос. И я уверен, что и Соединённые Штаты знают тоже», — пояснил он.