Вашингтон, , 18:09 — REGNUM В отношениях Соединенных Штатов с Россией есть ряд сфер, в которых страны могут разрешить обоюдные озабоченности в сфере безопасности, заявил 23 января госсекретарь США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

«Существует ряд сфер, в которых, на мой взгляд, мы могли бы разрешить обоюдные озабоченности в том, что касается безопасности в Европе в той манере, которая устроила бы все стороны», — сказал он в интервью CNN.

По его словам, одним из примеров таких сфер мог бы стать контроль над вооружениями России и США.

Следите за развитием событий в трансляции: «Красные линии России и Запада: диалог в Европе и оценки МИД РФ — трансляция»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ответ на предложения России по гарантиям безопасности в МИД РФ отметили запуск США и другими членами НАТО «токсичной» кампании с ложными обвинениями в адрес Москвы.

Читайте ранее в этом сюжете: США и НАТО запустили «токсичную» кампанию против Москвы — МИД РФ