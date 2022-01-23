Лондон, , 12:30 — REGNUM Министр юстиции, заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон готов применить серьезные экономические санкции против РФ не только в случае ее «вторжения» на Украину.

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В интервью Sky News он подчеркнул, что Великобритания будет стоять «плечом к плечу» с Украиной, и России грозят «серьезные последствия», если попытается «вторгнуться» на Украину или если решит установить там «марионеточный режим».

Он при этом добавил, что «крайне маловероятно», что Великобритания отправит на Украину войска в случае «вторжения» РФ.

«Крайне маловероятно, что мы это сделаем, но могу сказать, что мы готовы и участвуем в программах обучения, чтобы поддержать украинцев», — заявил Рааб, отвечая на вопрос, отправит ли Британия своих военных на Украину.