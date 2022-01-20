Москва, , 09:16 — REGNUM Американские журналисты не наивны и не просты, они преступно халатны, когда заявляют о «нападении России на Украину» во время пресс-конференций президента США Джо Байдена. Об этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова написала 20 января в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Mid.ru

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Она обратила внимание на то, что при общении с американским лидером представители СМИ всей определённостью говорят о якобы российской агрессии против Киева. При этом они будто бы не слышали о расширении НАТО на восток и обязательствах западных стран о неделимости безопасности, о провокациях Украины и о том, что их поддерживает Вашингтон.

«Что это? Святая простота или непозволительная наивность? Думаю, преступная халатность», — написала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден ранее заявил, что российский президент Владимир Путиннамерен серьёзно испытать Запад, но не желает полномасштабного конфликта, подобного холодной войне.

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