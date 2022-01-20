Москва, , 14:01 — REGNUM Заявления американского руководства о неготовности НАТО в ближайшей перспективе принять Украину не означают, что эту страну не примут в альянс в перспективе среднесрочной. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 20 января журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он отметил, что вопрос об участии Украины в НАТО стоит прояснить, учитывая диалектику развития международных отношений и возможную среднесрочную перспективу. Кроме того, ответа на такой вопрос Россия ожидает на днях в письменном виде.

«Непринятие Украины в НАТО в ближайшей перспективе не означает отказ принятия Украины в среднесрочной перспективе», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия ожидает письменного ответа на переданные США и НАТО предложения по гарантиям безопасности. В числе требований Москвы — отказ от принятия Украины и Грузии в НАТО.

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