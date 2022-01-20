Москва, , 13:10 — REGNUM Заявления Вашингтона о том, что изменение конституции Белоруссии может привести к размещению на территории республики ядерного оружия России, являются не более чем домыслами американской стороны. Об этом 20 января в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Mid.ru

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«Когда слышишь заявления американских официальных лиц, можно усомниться в качестве образовательного процесса в США, потому что, либо это просто непонимание реалий, либо это незнание фактов, или это неумение на основе фактов прийти к какому-то аналитическому выводу», — подчеркнула российский дипломат.

Захарова уверена, что «невозможно нести то, что несут наши американские партнёры, полностью игнорируя белорусскую ситуацию, повестку, реалии, все, что творится вокруг этой страны». Представитель российского внешнеполитического ведомства указала на то, что американские коллеги любят апеллировать к каким-то фактам, которые в реальности ими не являются.

«Понимаете, есть реальность, а есть домыслы, которые просто за счёт частоты их повторений преподносятся, как реальность, как факт», — заключила дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее высокопоставленный представитель Госдепа США заявил, что изменения в конституции Белоруссии могут способствовать тому, что в республике будет размещено российское ядерное оружие. По его словам, в изменениях якобы содержится формулировка, которую возможно истолковать как «открывающую России путь к размещению гарнизонных сил на территории Белоруссии».

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Кроме того, он добавил, что в Вашингтоне оценивают возможность размещения российского ядерного оружия на белорусской территории на основе публичных выступлений президента Белоруссии Александра Лукашенко. При этом он не привёл каких-либо других доказательств своих утверждений.