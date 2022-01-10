Москва, , 17:28 — REGNUM США должны готовиться к компромиссам в ходе переговоров с Россией в Женеве, а Москва не намерена отклоняться от ранее заявленных подходов, заявил 10 января в эфире «Первого канала» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Запись этого заявления была сделана 9 января в Женеве, где проходили предварительные переговоры с американской стороной.

По словам Сергея Рябкова, встреча была сложной, но деловой.

Напомним, 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков должен встретиться с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман.

О первых результатах переговоров по вопросам безопасности может быть заявлено в 20:00 мск.

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