Мадрид, 18 января 2022, 19:00 — REGNUM Шаги по деэскалации ситуации на Украине должна предпринять Россия, заявил германский канцлер Олаф Шольц испанскому коллеге Педро Санчесу, передаёт 18 января Die Welt.
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Продолжая линию Запада, обвиняющего Россию в «активности у границ Украины», германский политик заявил, что ситуация серьёзна: суверенитет Украины якобы находится в опасности.
Он пригрозил Москве «серьёзными экономическими и политическими последствиями» в случае российской «военной агрессии против Украины». При этом германский представитель выразил надежды на «нормандские» переговоры.
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