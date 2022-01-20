Москва, , 17:04 — REGNUM Фактически США дали добро России на ввод своих войск на Украину. Об этом 20 января заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Фактически что Джо Байден сделал? Он предложил систему ранжирования возможного ввода российский войск на Украину и систему мер, как США на это будут реагировать. Фактически он сказал Владимиру Путину — ты посмотри, что вы потянете с точки зрения экономических последствий, и заходите. Вот что сделал Байден», — сказал Коротченко.

Таким образом США фактически согласовали России возможность вывода войск на Украину, отметил эксперт.

«Фактически включили «зеленый свет» России для любых действий. Потому что США фактически сказали: у нас нет возможности сдерживать Россию военным путем, есть только экономические рычаги — выбирайте, как вы будете дальше действовать», — отметил военный эксперт.

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