Ново-Огарево, Московская область, , 15:08 — REGNUM Встреча с Энтони Блинкеном прошла за полтора часа благодаря тому, что стороны чётко представляли, что именно нужно обсуждать. Об этом 21 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Нам было примерно понятно, что мы будем обсуждать. Нам не было нужды воспроизводить всё то, что прозвучало на российско-американских переговорах здесь же, в Женеве, 10 января и на переговорах в Совете Россия — НАТО 12 января. Мы, конечно, этого не повторяли», — заявил Лавров.