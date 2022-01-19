Варшава, , 14:21 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач в эфире Polskie Radio заявил, что Польша должна готовиться «ко вторжению России на Украину и выработать план действий при данном сценарии».

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Польша выступает за то, чтобы мы действительно были готовы, чтобы мы не проспали, так сказать, момент нападения. Поэтому сейчас идут обсуждения между союзниками о том, что Польша должна будет делать. Мы должны быть готовы, и у нас должны быть готовые инструменты реагирования, которые можно будет использовать в любой момент. У нас должен быть план», — заявил дипломат.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе и подготовке к нападению на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и это не представляет ни для кого угрозы и не должно никого волновать.