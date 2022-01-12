Варшава, , 14:23 — REGNUM Уступки России со стороны Запада могут привести к «краху ЕС и США». Об этом заявил бывший министр обороны Польши Ян Парис в интервью Polskie Radio.

Флаги США, ЕС и России Kaster

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«Россия воспринимает в основном только силу. Она и с США ведет переговоры, игнорируя Европу, потому что США — наиболее мощный и влиятельный игрок в регионе. Уступки же могут воспринять в Москве как слабость, что может приблизить Запад к поражению», — заявил экс-чиновник.

Парис также добавил, что «предыдущий год был вступлением к серьезным битвам, конфликтам и дилеммам, ожидающим мир в новом, 2022 году».

«Были довольно грубые, агрессивные амбиции Китая, показались амбиции России, а вместе с тем США с новой властью пытались найти себя в этой новой ситуации, не всегда эффективно. Но жизнь — это лучший урок, и эта неопытная американская администрация после очередного жесткого шага России отреагирует, по-моему, решительно, а не уступчиво», — заключил он.