Москва, , 14:20 — REGNUM Угрозы отключить РФ от системы межбанковских расчетов SWIFT несерьезны, считает Константин Гаврилов — руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями .

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«Об этом речи не идет. Это невозможно просто, де-факто … Это сразу было понятно — это называется сразу напугать, а потом «ой, не напугались, ну ладно, тогда не будем», — сказал Гаврилов в эфире «Изолента live».

Он при этом добавил: «Отключить Россию, с нефтью, с газом, со всеми делами? Да они смеются», «это напоминает животное, которое ест кактус — колется, но все равно ест».

Ранее министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что отключение РФ от SWIFT стало бы крайней мерой, но нет смысла строить догадки об «абстрактных санкциях».