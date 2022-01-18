Вашингтон, , 22:07 — REGNUM Власти США считают, что Россия может в любой момент напасть на Украину, сообщила 18 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Джен Псаки (сс) The White House

Псаки «Текущая ситуация такова, что Россия может в любой момент начать атаку на Украину».

По словам представительницы Белого дома, эта угроза создана российской властью в лице президента РФ Владимира Путина. Он сделал так, что вдоль границ Украины сконцентрировалась российская армия — сто тысяч человек.

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Псаки добавила, что с этим же прицелом российские военные были отправлены для участия в совместных с Белоруссией учениях. Американская администрация обещает России экономические проблемы в случае «вторжения на Украину».

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