Москва, , 14:46 — REGNUM Контакты по обсуждению ответов США и НАТО на проекты документов по гарантиям безопасности, предложенные Россией, ожидаются в ближайшие дни. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил 17 января на пресс-конференции по итогам переговоров со своим хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом.

Сергей Лавров Kremlin.ru

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Лавров подчеркнул, что Россия твёрдо рассчитывает на обещанные ей конкретные ответы по проектам документов, переданным США и участникам НАТО.

«На этих днях пройдут некоторые контакты на эту тему», — сказал глава российской дипломатии.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что исход переговоров между Россией, США и НАТО по европейской безопасности пока неизвестен.

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