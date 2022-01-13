Москва, 13 января 2022, 19:13 — REGNUM Обсуждать неприемлемые претензии со стороны США Россия не будет, заявил 13 января российский министр иностранных дел Сергей Лавров на Первом канале.
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Комментируя высказывание первого заместителя американского госсекретаря Уэнди Шерман, которая предложила России доказать свою неагрессивность в отношении Украины так — «вернуть войска в казармы», Лавров заявил:
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