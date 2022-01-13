Осло, , 19:08 — REGNUM Норвегия направила России уведомление о намерении проведения масштабных военных учений НАТО в Норвежском море и на территории королевства, сообщает 13 января пресс-служба Северного флота.

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Уведомление было сделано по видеосвязи.

Манёвры Cold Response 2022 будут проводиться с участием военных из 28 государств.

«С предварительными планами предстоящего учения вооруженных сил Королевства Норвегия и ряда других стран — участниц Североатлантического альянса командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева ознакомил сегодня во время планового сеанса видео-конференц-связи командующий оперативного командования Вооруженных сил Норвегии генерал-лейтенант Ингве Одло», — сообщает пресс-служба Северного флота.

На данный момент заявлено, что в учениях будут задействованы 40 тыс. военнослужащих стран НАТО.

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