Москва, , 13:58 — REGNUM В Москве сожалеют о том, что Европейский союз разрушил и зацементировал все механизмы своего взаимодействия с Россией. Об этом 14 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Я не знаю, не потому что мы этого не хотим, мы сожалеем, что сам Евросоюз уже 7,5 лет назад разрушил все механизмы, в том числе механизмы, в рамках которых обсуждались практические аспекты обеспечения безопасности», — сказал он.

При этом Лавров добавил, что у российской стороны в случае с Североатлантическим альянсом, хотя бы на бумаге, сохранился Совет Россия — НАТО и не был разрушен основополагающий акт.

«Там, с Евросоюзом, все каналы общения зацементированы нашими европейскими коллегами», — отметил глава МИД РФ.

Также он уточнил, что Россия наблюдает как «Евросоюз опасается, что его интересы (безопасности — ред.) могут игнорироваться, они открыто признают» этот факт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не понимает, каким образом Евросоюз хочет принимать участие в переговорах по предложенным российской стороной гарантиям безопасности.