Москва, , 15:14 — REGNUM Украинские власти упиваются иллюзией реванша и ищут повод для отказа от выполнения Минских соглашений. Об этом 13 января заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI.

Сергей Рябков Mid.ru

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«Тем более в ситуации, когда мы имеем таких соседей, как сегодняшняя Украина, которая упивается иллюзией реванша, которая ищет повод для того, чтобы окончательно отказаться от выполнения Минского комплекса мер, которая спекулирует на безудержной, безоглядной поддержке западников», — сказал он.

Также замглавы МИД РФ уточнил, что со стороны Киева возможны любые провокации, однако российская сторона не позволит возложить на себя ответственность за потенциально очень тяжелые последствия таких действий.

«Мы просто предупреждаем, что нужен НАТОвский откат», — добавил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина хотела бы получать от западных стран больше военной помощи, как прежде — Афганистан.