Москва, , 14:42 — REGNUM США и другие члены НАТО запустили «токсичную» кампанию с ложными обвинениями в адрес Москвы — в ответ на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

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«Вместо того, чтобы … сосредоточиться на ответах по существу поставленных в российских документах вопросов, Белый дом (США — прим.) и его западные союзники запустили … токсичную информационно-пропагандистскую кампанию, представляющую нашу страну как «агрессора», «врага цивилизованной Европы» и «угрозу» международной стабильности», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что с 15 декабря 2021 г., когда американской стороне официально передали проекты соглашений, Москва видела в основном «очевидные попытки затянуть обсуждение конкретных параметров».

Дипломаты напомнили, что ранее Госдеп США распространил «сборник фактов» с «развенчанием» тезисов по этой теме.

«Да и сам факт публикации Госдепартаментом подобных «методических рекомендаций» непосредственно накануне переговоров министра иностранных дел РФ С. В. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве иначе как откровенной провокацией не назовешь», — добавили в МИД.

Россия требует от НАТО юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток. 10 января предложения Москвы обсудили в рамках диалога по стратегической стабильности в Женеве.