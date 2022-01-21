Москва, , 10:45 — REGNUM России следует признать независимость ЛНР и ДНР на основе проведенного в 2014 году жителями референдума, но главное — это последствия такого признания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил первый заместитель руководителя фракции СРЗП в Госдуме Олег Нилов.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы в СРЗП такое предложение делали, и мы будем его поддерживать, от кого бы оно ни исходило — от КПРФ, даже от ЛДПР и «Новых людей». И я считаю, что обращение к президенту — это часть обсуждения», — сказал Нилов.

Внутренний референдум не обязателен для исполнения всеми странами, отметил парламентарий.

«Но обращение к президенту — это начало дискуссии. Постановление будет полезно, будет отрыта дискуссия по этому вопросу, потом кто-то спросит: а что дальше? Дальше — спасение людей от пытки страхом и прямой угрозы смерти. Но есть и другие причины глобального характера. Это первый шаг, чтобы прекратить обстрелы, учения у границ ЛНР и ДНР, рытье окопов», — рассуждает парламентарий.

При этом он против признания независимости ЛНР и ДНР ради признания.

«Признание ради признания — пока нет. Пока не признан статус самостоятельности, невозможно заключать договора об экономическом, военном сотрудничестве, о коллективной безопасности. Когда будут договора, будет обязанность у России — защищать в первую очередь», — указал депутат.

При этом он отверг «захват» Украины.

«Не собирается Россия до Киева за языком ходить. Они (власти Украины и западные партнеры — ред.) чувствуют, что после признания, первый выстрел, взрыв мины, бомбы на территории ЛНР, ДНР закончится точным ударом, который уничтожит всякого пожелавшего стрельнуть, спровоцировать. Терпение — оно есть, оно велико в русском народе, но не беспредельно. Заканчивается предел терпения, и первый акт — это признание независимости», — заявил Нилов.

В 2014 году в Донецкой и Луганской областях Украины состоялись референдумы о статусе регионов. На референдумы был вынесен один вопрос: поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности, соответственно, Донецкой и Луганской народных республик. Россия заявила об уважении к итогам референдума — подавляющее большинство жителей ЛНР и ДНР выступили за суверенитет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости ЛНР и ДНР будет обсуждаться во фракциях и на заседании Совета Думы.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин рассказал о судьбе обращения о независимости ЛНР и ДНР