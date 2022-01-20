Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Возможность достижения договоренностей с Россией по вопросу о неразмещении стратегических вооружений на Украине допустил президента США Джо Байден. Он заявил об этом 19 января на пресс-конференции в Белом доме.

Джо Байден Gage Skidmore

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«Он (президент России Владимир Путин) сказал мне, что хочет две вещи, гарантии. Одна — это то, что Украина никогда не войдет в НАТО. Вторая — то, что на Украине не будут размещены стратегические вооружения. Мы можем прийти к чему-то по второму элементу», — сказал американский лидер.

При этом Байден отметил, что в этом вопросе западные страны будут ожидать от Москвы ответных шагов «в европейской части России» и добавил, что для вступления в НАТО существует ряд международных соглашений и соглашений в Европе, которые позволяют «выбирать, с кем ты хочешь быть».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что возможность проведения нового саммита с президентом России Владимиром Путиным рассматривает американский лидер Джозеф Байден.