Москва, , 18:37 — REGNUM Североатлантический альянс, который подбирается к границам Российской Федерации, является орудием конфронтации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью CNN.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«НАТО … — это организация, которая создана для конфронтации, не защиты, — заявил пресс-секретарь российского лидера. — И НАТО не голубь мира, стабильности и процветания».

По его словам, с каждым днём Североатлантический альянс все ближе и ближе продвигался к границам России.

Как передавало ИА REGNUM, 14 января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проинформирован о результатах переговоров РФ и США по гарантиям безопасности.