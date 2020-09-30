Оренбург, , 09:55 — REGNUM Глава Оренбурга Владимир Ильиных прервал рабочую поездку в Сколково. С командой своих заместителей глава города возвращается из-за сложной эпидемиологической обстановки в областном центре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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В сентябре градоначальник и его заместители вновь поехали в Московскую школу управления «Сколково». Чиновников учат проектированию городской инфраструктуры. Оренбургским управленцам предстояло проанализировать сразу несколько сфер городской жизни: транспорт, благоустройство, жилищная застройка, экология, коммунальная инфраструктура, а также изучить лучшие российские и зарубежные практики комплексного развития инфраструктуры городов. Однако повышение квалификации пришлось прервать.

Между тем информресурсы предполагают, что причиной экстренного возвращения могла стать не только эпидситуация, но и состояние дорог в Оренбурге. Напомним, ранее подрядчик заявил, что ему не хватает ресурсов для завершения ремонта ряда улиц. Реализация нацпроекта оказалась на грани срыва. На помощь были брошены другие организации. Работы обещали вести в круглосуточном режиме.

Замглавы города по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Сергей Морозов в конце сентября отметил, что работы по капремонту улиц будут завершены в срок. «Задача довольно амбициозная, но для этого будет сделано все возможное», — заявил он. Однако горожане опасаются, что работы будут делать в спешке, а также в холода, что негативным образом скажется на качестве дорожного полотна.

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