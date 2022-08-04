Уфа, , 09:40 — REGNUM Инвесторам предложили направить средства на создание цеха по переработке дикоросов в Башкирии. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба корпорации развития регионом.

Цветущий клевер в октябре Элинор Пэйт ©, пресс-служба НП «Шушенский бор»

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Сообщается, что объем средств, необходимых для реализации данного проекта, составляет 85,39 млн рублей. Для организации производства нужно будет создать 25 новых рабочих мест.

Отмечается, что специалисты подобрали инвестиционную площадку в Кундрякском сельсовете Стерлибашевского района площадью 0,6 га. Инвестору будут предоставлены меры государственной поддержки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии инвесторам предложили вложить средства в производство колбас.