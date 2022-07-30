Вашингтон, , 19:59 — REGNUM Помощник президента РФ Максим Орешкин является автором идеи о продаже российского газа за рубли. С таким утверждением 30 июля выступило агентство Bloomberg.

Максим Орешкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Неназванные источники агентства сообщили, что именно Орешкин стал автором «такой ключевой идеи, как газ за рубли».

Отмечается, что также участвовал в разработке планов, которые предотвратили последствия отключения российских банков от системы SWIFT.

Кроме того, Орешкин, согласно публикации, выступал против призывов к усилению государственного регулирования в экономике.

Напомним, в марте президент России Владимир Путин заявил о переводе оплаты поставок газа в недружественные страны Евросоюза в рубли, после чего был подписан соответствующий указ.

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