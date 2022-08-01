1 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова генсека ОПЕК, считающего, что нет нужны конкурировать с Россией.

Елизавета Коробова, , 15:00 — REGNUM Заявление нового генерального секретаря организации стран — экспортёров нефти ОПЕК Хайтама аль-Гайсы о том, что структура не видит нужды конкурировать с Российской Федерацией — «крупным, основным и крайне влиятельным игроком на мировом энергетическом рынке», стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 1 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Добыча нефти Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Изоляция», — говорили некоторые недружественные страны!» — отметил Антон В.

Многие пользователи уверены, что генсек ОПЕК говорит очень верные вещи и делает правильные выводы, всматриваясь в крайне противоречивую экономическую ситуацию в мире.

«Верно думают. Это бы не принесло им пользу, а так сейчас на рынке нормальная рыночная цена и конкуренция», — написала Таисия С.

«Генсек мудрые вещи говорит. Главное, чтобы к нему прислушались, а не закрыли ушки, глазки — и «ля-ля-ля, я не слышу, не вижу», — отметил Харитон К.

Некоторые комментаторы отмечают, что конкуренция с Россией стала бы тяжким бременем для всех остальных производителей нефти.

«Россия — очень весомый игрок на мировом энергетическом рынке, с этим трудно поспорить. Даже ОПЕК это признает», — указывает Любовь М.

«А какая страна-то может с нами конкурировать, тем более когда мы являемся крупнейшим поставщиком?» — задаётся вопросом Богдан Г.

«С Россией вообще сложно соперничать в плане поставок энергоресурсов», — убеждена Лариса Л.

«Так нам никто не конкурент, потому что Евросоюз никто не сможет обеспечить необходимым количеством энергоресурсов, кроме России», — указывает Иннокентий Д.

Штаб-квартира ОПЕК в Вене alex.ch

«У нас нет конкурентов абсолютно, так как у нас огромная страна с богатыми ресурсами. Мы можем обеспечить как себя, так и вообще всю Европу», — написал Модест С.

«Правда заключается в том, что ОПЕК — это, по сути, предприниматели, которым явно не понравилось, как Запад хотел цены обвалить. Им-то какая с этого выгода? Вот они и продвигают собственные интересы», — поделился своим мнением Фома Х.

Часть людей заметила, что всё больше и больше стран и организаций начинает задумываться о своих личных интересах, а не делать то, что им приказывают Соединённые Штаты Америки.

«У них там пошла стадия принятия? Долго же до них доходило, что с Россией надо только сотрудничать, не конфликтовать», — написал Эрмин Х.

«Мне кажется, с самого начала надо было понимать, что они не вывезут это противостояние против России», — подметила Валентина В.

Ряд пользователей указывает на то, что вместо того, чтобы устраивать конфликт с Россией, большинство стран предпочитает с нами сотрудничать, что позволяет всем участникам получать от этого сплошную пользу.

«Без России им не обойтись, как бы сильно они этого ни хотели», — уверен Султан Ш.

«Понятное дело, что Россию никто не изолирует, ни политически, ни экономически. Ибо к ней привязана большая часть мира, энергоресурсы России обогревают всю Европу», — пишет Денис Г.

Напомним, 1 августа новый генеральный секретарь организации стран — экспортёров нефти ОПЕК Хайтам аль-Гайс заявил в интервью кувейтской газете «Ар-Рай» о том, что структура не видит нужды конкурировать с Российской Федерацией — «крупным, основным и крайне влиятельным игроком на мировом энергетическом рынке».