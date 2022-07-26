Москва, , 12:07 — REGNUM При посещении недружественных стран жители России готовы должны быть к тому, что они не смогут там пользоваться отечественными банковскими картами. Об этом 26 июля заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

Банковские карты Иван Шилов © ИА REGNUM

«По нашим ощущениям, наибольшие сложности в этой связи возникают с невозможностью воспользоваться российскими банковскими картами. <…> Любой россиянин, планирующий в настоящее время поездку в одну из недружественных стран, перечень которых утвержден распоряжением правительства, должен четко осознавать те трудности, с которыми он может столкнуться», — сказал он в интервью ТАСС.

Также директор консульского департамента МИД РФ указал, что число вылетающих за рубеж туристов из России в течение последнего времени существенно уменьшилось и в первую очередь из-за проблем с получением виз и авиаперелётами.

Кроме того, Волынкин добавил, что из-за беспрецедентной высылки российских дипломатов из недружественных стран под ударом оказалась консульская составляющая работы посольств РФ в этих государствах.

«Серьезно осложнена работа по предоставлению рутинных консульских услуг: выдаче загранпаспортов, оформлению гражданства, совершению нотариальных действий», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что европейские страны могут перестать выдавать гражданам России шенгенские визы.