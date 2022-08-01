Таллин, , 19:28 — REGNUM Несмотря на все сложности и юридические неясности, идея Эстонии и Латвии запретить гражданам России въезжать в страны Евросоюза может быть успешно реализована. Такое мнение эстонский политолог Кармо Тюйр высказал в эфире государственного радио своей страны «Радио 4».

Виза шенген Marco Verch Professional Photographer

В этом, по словам политолога, его убеждают общие для ЕС антироссийские санкции, которые принимались до сих пор: «Как показывает предыдущий опыт, европейские страны, каким бы механизм согласования не выглядел сложным и громоздким, но когда дело касается вопросов безопасности, удается договариваться. Те же самые пакеты санкций, которые всегда сопровождались пессимистической ухмылкой, все-таки получались».

Он добавил: «Когда европейские политики сидят у себя в столицах, они могут быть разных мнений, но когда собираются вместе, чтобы решать общеевропейские проблемы, то обычно получается договориться».

Тюйр также признал, что выработать единую позицию по вопросу отказа гражданам России в шенгенской визе будет непросто в силу специфики темы. Внесение изменений в действующее Шенгенское соглашение выглядит примерно как ситуация с «Брекситом» (выходом Великобритании из ЕС) — общий замысел понятен, но какой юридический механизм будет его поддерживать, еще надо разобраться, сообщил он.

Пока что единого абсолютно понятного механизма нет. Например, Эстония может отказаться выдавать визы, а Финляндия продолжать выдавать. «И тогда непонятно, по какому принципу моно запретить иностранцам въехать на территорию Эстонии», — продолжил политолог.

Он также добавил, что придется решать и гуманитарные вопросы. Кроме того, у человека может быть два гражданства — Украины и Российской Федерации. «Можно ли отказать этому человеку и по какому юридическому принципу? Вопросов очень много, придется пройти через долгие консультации между странами. И только тогда можно будет прийти к каким-то общим соглашениям», — считает Тюйр.