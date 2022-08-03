Бухарест, 3 августа 2022, 17:49 — REGNUM Румыния должна перейти на режим жесткой экономии электричества из-за серьезных энергетических проблем в стране. Об этом 3 августа со ссылкой на заявление румынского министра энергетики Вирджила Попеску сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
При этом Попеску подчеркнул, что пока официальный Бухарест располагает необходимыми возможностями для обеспечения внутреннего рынка соответствующей продукцией.
Напомним, в течение последних семи месяцев тарифы на электричество повышались трижды.
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