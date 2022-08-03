Бухарест, , 17:49 — REGNUM Румыния должна перейти на режим жесткой экономии электричества из-за серьезных энергетических проблем в стране. Об этом 3 августа со ссылкой на заявление румынского министра энергетики Вирджила Попеску сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Европа мерзнет Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Вирджила Попеску «Все мы должны привыкать к возможным отключениям электричества, в дальнейшем это может стать аксиомой. Любая экономия в потреблении ведет к экономии расходов государственного бюджета».

При этом Попеску подчеркнул, что пока официальный Бухарест располагает необходимыми возможностями для обеспечения внутреннего рынка соответствующей продукцией.

Напомним, в течение последних семи месяцев тарифы на электричество повышались трижды.

Читайте ранее в этом сюжете: В Румынии проверят законность повышения цен на электроэнергию