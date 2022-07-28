София, , 19:05 — REGNUM Следование схемам расчёта, предложенным Россией, вернёт поставки российского газа в Болгарию, заявила 28 июля российский посол в республики Элеонора Митрофанова в эфире «России 24».

Элеонора Митрофанова A.Savin

Комментируя тему газа, российский дипломат сказала, что в Болгарии поговаривают о возобновлении сотрудничества с Газпромом, ведь это насущная проблема, требующая прагматичного подхода.

Элеонора Митрофанова «Поэтому в любой момент, когда болгарская сторона решит платить по той схеме, по которой требует Газпром, поставки возобновятся».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после введения Россией рублёвых расчётов за газ болгары отказались сотрудничать через «Газпромбанк».

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