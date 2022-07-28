София, 28 июля 2022, 19:05 — REGNUM Следование схемам расчёта, предложенным Россией, вернёт поставки российского газа в Болгарию, заявила 28 июля российский посол в республики Элеонора Митрофанова в эфире «России 24».
Комментируя тему газа, российский дипломат сказала, что в Болгарии поговаривают о возобновлении сотрудничества с Газпромом, ведь это насущная проблема, требующая прагматичного подхода.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, после введения Россией рублёвых расчётов за газ болгары отказались сотрудничать через «Газпромбанк».
Читайте ранее в этом сюжете: Болгария отказалась от российских условий по газу