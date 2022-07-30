Берлин, , 18:48 — REGNUM Уровень инфляции в Федеративной Республике Германия может превысить 10%. Об этом сообщил глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По его мнению, причиной повышения уровня инфляции в стране станет отсутствие поставок российского газа. Если это произойдёт, то к концу 2022 года показатель перевалит за 10%.

«Если российский газ продолжит поступать [в ФРГ], к концу этого года мы должны достичь уровня инфляции в Германии около 8%. Однако инфляция была бы выше, если бы газ перестал поступать. Тогда возможны 10% и больше», — заявил Зевинг.

Он подчеркнул, что при правильном повышении процентной ставки и при проведении верной политики Германия может снизить уровень инфляции до 5−6% в 2023 году и стать ближе к показателю в 2% в следующем году. Однако для этого потребуется время.