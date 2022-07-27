Москва, 27 июля 2022, 14:59 — REGNUM Американская компания по производству лифтов и эскалаторов Otis продает свой бизнес в России компании Ice Development, сообщается на сайте Otis.
Отмечается, что компания Ice Development намерена возобновить производство на заводе в Санкт-Петербурге под новым брендом.
Напомним, ранее стало известно, что производитель лифтов и эскалаторов финская корпорация Kone прекратит деятельность в России, компания передаст российское подразделение местному менеджменту.
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