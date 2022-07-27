Москва, , 11:05 — REGNUM России нужно прекратить поставки газа в подконтрольный США Евросоюз, который доживает свои последние дни, и устанавливать новые партнерские отношения с отдельными странами Европы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Сергей Миронов Kremlin.ru

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По его словам, руководство Евросоюза с упорством маньяков призывает страны сокращать потребление российского газа, чтобы затем и вовсе от него отказаться, ссылаясь на то, что Россия, якобы, ненадежный поставщик.

«За всем этим явно торчат уши американцев, которые хотят подсадить Европу на свой дорогой газ и тем самым еще больше закабалить европейцев. США в глобальном противостоянии с Россией и Китаем позарез нужны 500 с лишним миллионов послушных вассалов. Думаю, пора пойти навстречу нашим «заклятым друзьям», избавить их от мук выбора и прекратить поставки газа, а с ним и всех других нужных ЕС российских товаров, что наша партия предлагает сделать с самого начала спецоперации. Как говорится, уходя, выключайте газ», — сказал Миронов.

Депутат отметил, что Россия при этом может продолжать поставки газа в те страны, которые не будут поддерживать антироссийский курс Евросоюза.

«Уже во многих странах задают резонный вопрос: почему вместо того, чтобы заниматься проблемами своих граждан, власти ЕС пытаются «наказать Россию» и почему они делают это за счет простых людей? Никто не хочет задыхаться летом и замерзать зимой, так что вопросов будет все больше. Первые отставки европейских правительств уже случились, но это только начало», — указал Миронов.

Он считает, что бездумная проамериканская и антироссийская политика Брюсселя задушит Евросоюз и приведет к его неминуемому развалу.

«Недавние предложения канцлера ФРГ Олафа Шольца об отмене право вето в ЕС свидетельствуют именно об этом — Европейский союз как объединение формально независимых стран доживает последние дни. У его членов остается небогатый выбор: либо подчиниться воле большого заокеанского брата, либо выстраивать действительно независимую политику в интересах своего народа и не в ущерб другим. Второе Россия всегда поддерживала и поддержит в будущем», — заключил он.

Ранее сообщалось, что не все страны Европы поддержали решение по сокращению на период 1 августа 2022 года — 31 марта 2023 года объёма потребления газа на 15%.

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