5 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 01:08 — REGNUM Решение Центробанка РФ посодействовать «ускорению естественного процесса девалютизации», а также ввести дополнительные меры для сокращения количества банковских операций в «токсичных» валютах, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 4 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Скоро дедоларизация с успехом обрушит американскую экономику!» — убеждён Данил М.

Многие пользователи даже гадать не стали, какие именно «токсичные» валюты имел в виду Банк России. Граждане уверены, что речь идёт об усиленной борьбе с хождением доллара и евро на территории Российской Федерации, чему они, в большей своей степени, рады.

«Ну а зачем нам доллары и евро? Мы внутри страны в рублях платим, экспорт у нас теперь тоже преимущественно рублёвый. Вот и решили сократить оборот в этих вражеских валютах», — отметил Давид К.

Рубль и доллар © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что бороться нужно не только с «токсичными» валютами, но и с представителями бизнеса из «токсичных» государств, таких как США и страны Европейского союза.

«У нас вся экономика на долларах и евро держится. Какие ещё меры? Надо национализировать западные конторы и заставить вести с нами расчёты исключительно в рублях», — призывает Олег Г.

Часть людей полагает, что выставленные перед «токсичными» валютами препятствия затрагивают тех, кто имеет их в своём распоряжении. Часть людей считает, что это не оказывает на население никакого негативного влияния. Другие же отмечают, что многие хотели бы использовать доллары и евро, но государство пытается не допустить паники на рынке, что необходимо для стабильности российской экономики.

«Ну и что? Как будто тут каждый человек ежедневно на $10 тыс. операции проводит. Не смешите меня, на нас, простых людях, это не отразится», — считает Маргарита П.

«Во-первых, $10 тыс. — это 600 тыс. рублей. Сейчас даже автомобили новые столько не стоят. Такие суммы, и куда большие, изо дня в день могут переводить те, кто, к примеру, подвержен разного рода спекуляциям и готов сливать национальную валюту в угоду доллару. А когда доллар рухнет, куда этот безумный гражданин свой гнев направит? Правильно, в сторону нашего же государства. Лучше обойдёмся без таких умалишённых, их стоит оградить», — поделился своим мнением Алексей М.

«У нас множество людей накупило долларов по 120 рублей и теперь не знает, что с этой суммой делать. Чтобы столько валюты не бахнулось единоразово на рынок, и делают такие искусственные заграждения», — пишет Майя П.

Доллары в кошельке

Ряд пользователей указывает на то, что совсем уже скоро мы увидим, насколько тяжело будет США и Европе удерживать на плаву свои стремительно дешевеющие «токсичные» валюты.

«Сейчас иностранной валюте вообще не стоит доверять, потому что все мы знаем, как они поступили недавно. Уверен, что им это всё аукнется в скором времени и все их денежные знаки превратиться в просто бумажки», — предупреждает Станислав С.

Напомним, 4 августа на сайте Банка России была опубликована информация, согласно которой регулятор посодействует «ускорению естественного процесса девалютизации» и намерен ввести дополнительные меры для сокращения количества банковских операций в «токсичных» валютах.