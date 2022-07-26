Брюссель, , 14:41 — REGNUM Страны Евросоюза сумели согласовать возможности некоторых исключений из механизма обязательного снижения спроса на газ, предложенного Еврокомиссией. Об этом сообщили в Совете стран ЕС.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Стремясь повысить безопасность энергоснабжения ЕС, страны-члены сегодня достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% этой зимой», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что компромисса удалось достичь благодаря существенно облегченной версии плана, который ранее предложила Европейская комиссия. Так, Совет определил некоторые исключения и возможности для запроса отступления от обязательного целевого показателя сокращения, чтобы отразить конкретные ситуации государств-членов и гарантировать, что сокращения газа эффективны для повышения безопасности поставок в ЕС.

«Совет согласился с тем, что государства-члены, которые не подключены к газовым сетям других стран ЕС, освобождаются от обязательного сокращения потребления газа, поскольку они не смогут высвободить значительные объёмы газа в интересах других государств-членов», — указано в сообщении.

Также государства — члены Евросоюза могут запросить некоторые отступление, чтобы адаптировать свои обязательства по сокращению спроса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Еврокомиссия предложила план, согласно которому добровольно все государства — члены ЕС должны сократить спрос на газ на 15%. Это должно произойти в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года, что соответствует 45 млрд кубометров газа.

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При этом в самих странах Евросоюза полагают, что должны быть индивидуальные исключения из этого плана в соответствии со степенью зависимости каждого государства от российского природного газа. Отмечается, что исключения могут включать те страны, которые имеют возможность поставлять газ другим. Также от обязательных требований по сокращению потребления газа стоит освободить ряд отраслей, которые являются критически важными для рынка ЕС.

Добавим, что в частности инициатива ЕК не устроила Польшу. Назвав предложение ЕК «новым механизмом газовой солидарности», польский министр заявила о невозможности навязывания Варшаве «обязательных механизмов редукции».

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