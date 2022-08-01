Москва, 1 августа 2022, 18:50 — REGNUM Разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном пока под вопросом, сообщил 1 августа журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о том, последуют ли в ближайшее время телефонные переговоры Путина с Макроном, заданный в контексте того, что французский лидер только что поговорил с украинским коллегой Владимиром Зеленским, Песков сказал:
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