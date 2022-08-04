Ижевск, , 22:17 — REGNUM На заводе «LADA-Ижевск» будут производиться новые электрические версии LADA e-Largus. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Лада Сергей Шиптенко (c) ИА REGNUM

Предприятие также будет продолжать производство запчастей для LADA Vesta, сохранятся сервисные и обеспечивающие функции. Однако основное производство автомобилей LADA Vesta было решено перенести на площадку в Тольятти.

Производительности завода «LADA-Ижевск» будет недостаточно для удовлетворения спроса.

«В ситуации санкционного давления будут приняты исчерпывающие меры по сохранению занятости на нашем предприятии в Ижевске и всесторонней поддержке его работников», — отметил на встрече с президентом АО «АВТОВАЗ» Максимом Соколовым глава республики Александр Бречалов.

Он добавил, что в настоящее время власти республики принимают все возможные меры для трудоустройства и социальной адаптации работников завода, «имеющих риск высвобождения». 130 человек уже переведены на другие предприятия региона, по желанию сотрудники смогут получит дополнительное образование. Кроме того, для более чем 1500 работников организованы временные работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания «АвтоВАЗ» предложила сотрудникам завода в Ижевске уволиться по собственному желанию с оплатой пяти окладов и помощью с дальнейшим трудоустройством.

Читайте также: Работникам АвтоВАЗа в Ижевске обещают выплаты за добровольное увольнение