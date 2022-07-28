Вологда, , 15:00 — REGNUM Новый автоматизированный животноводческий комплекс начал работать в Вологодской области. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба Минсельхоза России.

Ферма

Отмечается, что ферма с доильно-молочным цехом и родильным отделением рассчитана на 520 коров и она оснащена новейшими технологиями — на ней процессы доения, кормления и поения являются автоматизированными, а также налажен учет продуктивности животных.

Также указывается, что в данный момент ведётся строительство второго объекта для содержания дойного стада, которое по плану должно быть завершено в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что крупнейший в России производитель и экспортер микроэлектроники завод «Микрон», являющийся резидентом особой экономической зоны «Технополис «Москва», представил новую продукцию в сфере автомобильной электроники.