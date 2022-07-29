Москва, , 11:34 — REGNUM Власти Германии поставили задачу наполнить газовые хранилища на 95% к 1 ноября, однако эксперты сомневаются в реалистичности этих планов, пишет RT.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Сейчас хранилища в Германии заполнены на 67,2%. Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что даже если бы «Северный поток» продолжал работать на 40% от своей мощности, Берлин смог бы обеспечить резервы к отопительному сезону в лучшем случае на 80—85%.

По его мнению, даже если ФРГ всё же удастся заполнить ПХГ до целевого уровня, топлива всё равно может оказаться недостаточно, чтобы пережить зиму, считают эксперты.

В материале говорится, что страны Евросоюза переходят на жёсткие меры экономии, чтобы подготовиться к предстоящей зиме. В ЕС отказываются от горячей воды, отопления и городского освещения из-за нехватки газа.