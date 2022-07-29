29 июля 2022 | Время чтения 6 мин

Российские моногорода остаются в зоне риска, и их дальнейшее развитие зависит как от внимания и помощи федерального центра, так и от способности региональных властей привлечь инвестиции на территории, которые принято считать депрессивными.

Арсен Шаяхметов, , 21:38 — REGNUM Российское правительство, судя по всему, отказалось от планов по сокращению числа моногородов. В конце прошлого года обсуждалось предложение, согласно которому населённые пункты, находящиеся на расстоянии ближе чем в 50 километрах от столиц регионов, должны были быть лишены статуса моногородов, так как экономический анализ показывал, что их жители фактически втянуты в социально-экономическую жизнь областных или республиканских центров. Если бы это решение было принято, то число городов, основанных при градообразующих предприятиях, в России сократилось бы с 321 до 163. Но на прошедшей на днях презентации нового рейтинга моногородов этот вопрос более не поднимался. Эксперты отмечают, что в новых условиях правительство не решится на столь радикальные меры.

Город Иван Шилов © ИА REGNUM

Задача — минимизировать экономическую уязвимость моногородов

В среду, 27 июля, госкорпорация ВЭБ. РФ представила рейтинг социально-экономического развития российских моногородов. В десятку лучших вошли: Благовещенск (Башкирия), Губкин (Белгородская область), Череповец (Вологодская область), Павловск (Воронежская область), Тулун (Иркутская область), Кировск (Мурманская область), Тольятти (Самарская область), Невинномысск (Ставропольский край), Менделеевск и Набережные Челны (Татария). Изменения социально-экономической ситуации в стране пока моногорода затронули не больше, чем другие населённые пункты, хотя высказывались опасения, что именно они находятся в зоне особого риска, учитывая во многих случаях низкую диверсификацию их экономики.

Губернаторы надеются на статус территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), которым обладают многие моногорода, и на дальнейшую поддержку федеральной власти, прежде всего финансовую. Риски для таких городов отмечаются и экспертами, но они убеждены, что пока ситуация для них развивается приемлемо. Так, заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Артём Кирьянов отмечает важную роль в развитии моногородов принятого в 2014-м году федерального закона «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», который направлен на создание территорий, привлекательных для инвесторов за счет целого ряда льгот. Среди этих льгот депутат выделяет пониженную ставку налога на прибыль, освобождение от уплаты налогов на имущество и землю, страховые взносы в размере 7,6%, получение земли в аренду без проведения торгов, льготные займы и кредиты, готовую за счет бюджета инженерную и транспортную инфраструктуру, режим свободной таможенной зоны.

Артём Кирьянов duma.gov.ru

Артем Кирьянов «ТОСЭРы решают проблемы моногородов достаточно эффективно. Безотносительно санкционного давления формирование «точек роста», стимулирование экономической активности остаются ключевыми задачами экономики страны».

По мнению главы Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, сокращения финансирования госпрограммы развития моногородов произойти не должно, предпосылок для этого на сегодня не видно.

«Для государства крайне важно как сохранять существующие градообразующие предприятия, так и содействовать созданию и развитию малого и среднего бизнеса в различных отраслях в таких городах. Моногорода оказываются особенно уязвимыми в условиях экономической нестабильности. Задача госпрограммы развития моногородов — минимизировать эту уязвимость.

Олег Иванов Кроме того, в моногородах нужно системно решать общегородские проблемы, включая реконструкцию сферы ЖКХ и благоустройства. Их состояние влияет как на общий социальный климат в населённом пункте, так и на издержки действующих хозяйствующих субъектов и потенциальных инвесторов. Задача региональной власти — свести эти издержки к минимуму, создав благоприятный инвестиционный климат. Особое внимание стоит уделять отдалённым моногородам, куда труднее всего привлечь инвесторов. Открытию новых предприятий в них часто препятствует сложная логистика и нехватка трудовых ресурсов нужной квалификации. Поэтому нужно решать вопросы с упрощением транспортных путей, с провозными мощностями, с тарифами на перевозки».

Плавильный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Между социальной и экономической эффективностью

Региональные власти осознают необходимость поддержки моногородов в непростых социально-экономических условиях. Например, в Башкирии большое внимание уделяется не только входящему в топ-10 Благовещенску, но и Кумертау, который на протяжении нескольких предыдущих лет попадал в десятку лучших моногородов, а также Агидели — городу, построенному для обслуживания Башкирской АЭС, строительство которой было заморожено в поздние «перестроечные» времена. С целью поддержания социально-экономического благополучия города региональная власть поручила увеличить поддержку местного бизнеса до 17 млн рублей, прорабатываются варианты создания специального преференциального режима по аналогии с индустриальными парками. Планируется восстановить пассажирский и грузовой речной причал. Последний будет способен принимать суда водоизмещением до 10 тысяч тонн. Планируется, что он станет важным стратегическим и логистическим объектом и даст региону весомые экспортно-импортные преимущества.

В Самарской области действующая в Тольятти территория опережающего развития привлекла инвестиционных проектов на 41 млрд рублей, здесь действует 64 компании. Только в 2021 году Тольятти подписал два соглашения на сумму почти 600 млн рублей с Фондом «Моногорода. РФ». Благодаря усилиям региональных и местных властей бизнес-сообщество города активно сотрудничает с АО «Корпорация МСП», которая занимается поддержкой малого и среднего бизнеса, что особенно важно, когда градообразующее предприятие «АвтоВАЗ» испытывает непростые времена.

Производственная площадка АВТОВАЗа Lada.ru

Одним из крупнейших российских моногородов, наряду с Тольятти, является Череповец, который входит в десятку лучших уже четвёртый год подряд. В городе реализован проект по созданию индустриального парка, создана ТОСЭР, на поддержку которой направлено 6 млрд рублей, в том числе 4 млрд — из регионального бюджета. Это позволило создать более 1400 рабочих мест. В последнее время в городе построен новый Архангельский мост, сдан ряд социальных объектов.

Депутат Госдумы Артем Кирьянов отмечает также опыт Татарии создания ТОСЭР в моногородах, коих на территории республики сразу пять.

Артем Кирьянов «Безусловно, региональные власти должны использовать в полном объеме арсенал средств, предоставленных федеральным законодателем. В том числе один из инструментов — совмещение различных форматов развития территорий. Со своей стороны законодатель настроен на максимально внимательное отношение к предложениям из регионов по регулированию условий в территориях развития».

Олег Иванов полагает, что среди новых мер поддержки моногородов целесообразно субсидировать логистические цепочки по аналогии с мерами поддержки экспортёров, что особенно важно для инвесторов.

Олег Иванов «Возможно, стоит подумать и об адресных льготах по НДС для инвестпроектов в промышленности. Региональные власти должны способствовать увеличению доступности профессионального образования в случаях интереса инвесторов к соответствующим специальностям. Необходимо решить, что является приоритетом в развитии моногородов: исключительно достижение экономической эффективности либо следует говорить о социальной эффективности. В идеале они должны идти рука об руку. Но в первую очередь речь должна идти о социальном развитии, о создании общественной среды, которая бы сама не только генерировала идеи для своего развития, но и имела бы доступ к ресурсам для их реализации».

Таким образом, эксперты сходятся во мнении, что российские моногорода пока оказались затронуты социально-экономическими проблемами не больше, чем остальные населённые пункты. Однако они остаются в зоне риска, и их дальнейшее развитие зависит как от внимания и помощи федерального центра, так и от способности региональных властей привлечь инвестиции на территории, которые принято считать депрессивными.