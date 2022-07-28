Хельсинки, , 19:43 — REGNUM Шесть вариантов ужесточения визовой политики в отношении России предложил 28 июля глава консульского отдела МИД Финляндии Юсии Таннер. Этими мерами Финляндия намерена давить на Россию «из-за Украины».

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В интервью Yle он предложил перестать выдавать визы российским гражданам, хотя признал, что Финляндия не хотела бы нарушать правила Шенгенской зоны.

Также можно выдавать визы только тем гражданам России, у кого в Финляндии неотложные дела, например, похороны, или нужно навестить кого-то из родни. Также визы надо оставить для медицинских целей, например, тем, кому нужно прооперироваться в Финляндии.

Ещё вариант — отменить действие уже выданных виз, но это тоже было бы нарушением правил. «Единственный верный способ остановить поездки — закрыть границу для пассажиропотока», — рассуждает Таннер.

Финский дипломат добавил, что это может обернуться скандалом, причём финны могут сами не поддержать эту инициативу. В итоге остаётся надеяться на то, что руководство ЕС само примет решение по визовым ограничениям, а Финляндия просто согласится на него.

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