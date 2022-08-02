Москва, , 08:44 — REGNUM Несмотря на критику антироссийских санкций, Венгрия поддержала введение ограничительных мер против России. Такой шаг со стороны Будапешта был вынужденным. Об этом в телеграм-канале написал глава комитета Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Венгрия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сенатор назвал заявление премьера Венгрии Виктора Орбана, отказавшегося считать Европейский союз начальником страны, смелым.

«Будапешт поддержал все санкции против России, хотя Орбан их и сильно критикует. Сей парадокс объясняется тем, что быть в Евросоюзе и быть свободным от Евросоюза всё же нельзя», — пояснил Пушков.

Напомним, ранее Виктор Орбан заявил, что Брюссель не начальник для Будапешта, и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений.

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Как сообщало ИА REGNUM, журналист Уильям Наттрасс в своей статье для британского журнала Spectator указал, что готовность премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к шагам по нормализации отношений с Россией была воспринята странами Европейского союза как предательство. По его словам, трудно представить «более унизительный сценарий для ЕС: государство-член умоляет президента России Владимира Путина увеличить поставки газа после стольких лет высмеивания утверждений об энергетической зависимости от Москвы».

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